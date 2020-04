Assassin's Creed Valhalla, vichinghi e divinità norrene nel primo trailer ufficiale

È iniziata ufficialmente la mania per Assassin's Creed Valhalla , nuovo capitolo del franchise di Ubisoft : svelato nelle scorse ore con una presentazione in diretta, nella quale l'artista BossLogic ha realizzato l'artwork principale, il videogioco si è mostrato nel primissimo trailer ufficiale che conferma le voci dei mesi scorsi: il nuovo capitolo, che uscirà a fine anno su PC e console, sarà basato sulla mitologia norrena . Il gioco sarà disponibile anche su Google Stadia e console next-gen PS5 e Xbox Series X .

Nel trailer, viene mostrato il protagonista della nuova avventura tra l'Europa del nord: si tratta del predone vichingo Eivon, il quale si troverà a combattere contro il re degli anglosassoni, Alessandro il Grande, in una battaglia che ci porterà a creare e potenziare un insediamento, far crescere il potere e l'influenza del proprio clan esplorando gli scenari nordici, tra i quali spicca certamente l'Inghilterra del nono secolo.

Il gioco attingerà a piene mani dalla mitologia norrena, come testimoniano i riferimenti alla figura di Odino e ai suoi corvi, che in questo caso dovrebbero sostituire la tradizionale aquila del franchise come "drone" per scrutare l'ambiente dall'alto e pianificare la strategia per le proprie missioni. Torna, dopo l'esperienza di Odyssey, la possibilità di personalizzare l'aspetto del personaggio, scegliendo il sesso, la capigliatura, i tatuaggi, i colori di guerra e tanto altro.

Il trailer conferma la presenza dell'iconica Lama celata, utilizzabile sia durante i combattimenti che per approcciarsi più silenziosamente ai bersagli. Durante gli scontri, i giocatori potranno impugnare due armi differenti per affrontare un'ampia gamma di nemici. Se siete curiosi di scoprire maggiori informazioni, non perdete il trailer ufficiale di Assassin's Creed Valhalla.

