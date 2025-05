Videogiochi: Ubisoft Milano punta in alto con il nuovo Rayman

Nel futuro di Ubisoft Milano c'è un ritorno in grande stile per Rayman: è quanto conferma indirettamente lo stesso studio, che ha pubblicato una serie di offerte di lavoro in rete per attirare nuovi sviluppatori con cui dar vita a un nuovo e "prestigioso videogioco tripla-A" dedicato alla celebre "melanzana". Il progetto, realizzato a quattro mani con Ubisoft Montpellier, è ancora nelle prime fasi dello sviluppo.