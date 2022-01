Tutto pronto per Elden Ring: il prossimo videogame dagli autori Dark Souls arriverà a febbraio

In occasione del Taipei Game Show 2022 , è arrivato l'annuncio a lungo atteso dagli appassionati delle produzioni di From Software , software house giapponese che ha dato i natali a titoli del calibro di Demon's Souls , Dark Souls , Bloodborne e Sekiro : il prossimo progetto dell'azienda, Elden Ring, ha finalmente raggiunto la fase "Gold" di masterizzazione delle copie ed è pronto per la commercializzazione. Niente più rinvii per il gioco di ruolo: l'appuntamento è fissato al prossimo mese.

Durante la fiera asiatica, il community manager dell'azienda Yasuhiro Kitao ha confermato che lo sviluppo di Elden Ring è ufficialmente concluso: il nuovo videogioco diretto da Hidetaka Miyazaki e realizzato in collaborazione con George R.R. Martin (creatore de Il Trono di Spade), è ufficialmente entrato in fase Gold, che consiste nella realizzazione delle copie retail che saranno messe poi in vendita nei negozi di tutto il mondo.

"Lo sviluppo sta proseguendo molto bene", ha affermato Kitao durante la presentazione del soulslike al Taipei Game Show 2022, "Elden Ring sarebbe dovuto uscire a gennaio, ma abbiamo deciso di spostare la data al mese di febbraio per completare i lavori. State tranquilli, il gioco sarà pronto e disponibile all'acquisto il 25 febbraio. La copia master è già stata inviata, e al momento il team sta lavorando sulla patch day one per essere certo che tutto funzioni correttamente", svela il community manager nel tentativo di rassicurare i fan, preoccupati circa un nuovo, potenziale rinvio.

Rinvii che, specialmente nel mezzo di una pandemia come quella che viviamo da due anni, sono diventati ormai sempre più frequenti. Non è questo, però, il caso del nuovo progetto creato da Miyazaki: Elden Ring sarà disponibile a partire dal prossimo mese su PC, console PlayStation e piattaforme Xbox, con lo studio che è attualmente al lavoro sulla patch day one, un aggiornamento che correggerà eventuali bug scoperti dal team prima della fase di finalizzazione del progetto.

