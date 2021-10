Elden Ring: rinviato il nuovo videogame dagli autori di Dark Souls, in arrivo una versione di prova

Per farsi perdonare, l'azienda nipponica ha annunciato una versione di prova che consentirà ai fan PlayStation e Xbox di provare il comparto multiplayer di Elden Ring: la prova, ribattezzata Closed Network Test, consentirà agli sviluppatori di mettere alla prova l'infrastruttura di rete e si terrà dal 12 al 15 novembre in orari prestabiliti (dalle 12:00 alle 15:00 il primo e quinto giorno, dalle 04:00 alle 07:00 il secondo e ultimo giorno, dalle 20:00 alle 23:00 il terzo giorno) con supporto al multiplayer cross-play tra le versioni PS4 e PS5 o tra quelle per Xbox One e Xbox Series X/S.

"La profondità del gioco e il grado di libertà nella strategia sono andate ben oltre le aspettative iniziali", si legge nella nota inviata dalla casa giapponese alla stampa, che prosegue: "È stato deciso di estendere il tempo di sviluppo per garantire gli aggiustamenti finali, fissando la nuova data di uscita al 25 febbraio 2022".

I giocatori che desiderano provare Elden Ring possono recarsi sulla pagina dedicata al Closed Network Test sul sito ufficiale di Elden Ring e registrarsi nella speranza di essere scelti da From Software e Bandai Namco (distributore del gioco) per accedere alle sessioni di prova.

