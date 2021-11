Elden Ring: l'erede di Dark Souls ci porta in un ambizioso mondo fantasy

Oltre quindici minuti di puro gameplay per scacciare via ogni possibile dubbio: Elden Ring esiste e sembra già destinato a conquistare coloro che hanno amato i giochi precedenti di FromSoftware , da Dark Souls a Bloodborne, passando per il più recente Sekiro: Shadows Die Twice. Mischiando elementi familiari a un'ambientazione che sembra unire al meglio la mitologia dello studio giapponese e lo stile di George R.R. Martin , autore de Il Trono di Spade che ha collaborato al progetto, il nuovo gioco di ruolo si prepara a scrivere un nuovo, importante capitolo nella storia della software house.

Il video ci mostra come funziona l'esplorazione delle Terre dell'Interregno, nuovo mondo completamente esplorabile che i giocatori potranno scoprire in sella al proprio cavallo, sfruttando un binocolo per studiare l'ambiente circostante e degli "indicatori" da piazzare sulla mappa per segnalare eventuali elementi di interesse.

Tra gli immancabili punti di ristoro, che rappresentano uno degli elementi cardine dei soulslike di FromSoftware, e missioni secondarie di varia natura in cui è possibile aiutare personaggi secondari e ottenere delle ricompense, c'è stato spazio per scoprire come funzioneranno gli avamposti, i nuovi e giganteschi dungeon e persino qualche combattimento contro letali boss.

Bandai Namco ha confermato che nel weekend del 12-15 novembre ci sarà spazio per un Network Test che consentirà a un numero ristretto di giocatori di provare il gioco mettendo sotto torchio l'infrastruttura di rete, aspetto che consentirà agli sviluppatori di mettere a punto i server per la modalità multiplayer che sarà disponibile al lancio del 25 febbraio 2022.

Il distributore ha confermato infine l'arrivo di numerose edizioni speciali, tra cui spicca la splendida edizione da collezione contenente una replica 1:1 dell'elmetto di Malenia, uno dei personaggi principali del mondo creato da Martin in collaborazione con il game director Hidetaka Miyazaki.

