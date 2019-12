The Witcher 3: una mod dona il volto di Henry Cavill a Geralt di Rivia

Si tratta di un momento d'oro per The Witcher : la serie tv sta riscuotendo grandi consensi tra il pubblico, tanto che molti giocatori sono tornati ad avviare il gioco di ruolo di CD Projekt Red The Witcher 3: Wild Hunt che l'ha preceduta, per rivivere le storie del "Lupo Bianco" e della sua compagnia. Grazie a una mod circolata in rete, molti fan del titolo potranno trasformare l'aspetto di Geralt di Rivia in quello del suo alter ego televisivo , l'attore britannico Henry Cavill .

Lo strigo non subirà solo cambiamenti a livello fisico, ma avrà aspetti differenti anche a seconda delle pozioni e il livello di tossicità che sarà raggiunto in alcune missioni, così come ampiamente mostrato nella serie tv, armatura compresa.

Geralt non sarà l'unico personaggio ad avere una sua mod: anche per la maga Yennefer ci saranno più versioni disponibili per il download, ognuna con diversi tipi di carnagione e livelli di make-up, in linea con in suoi viaggi temporali attraverso i portali magici.

La mod è la schiacciante attestazione di come le interpretazioni di entrambi gli attori siano state ben accolte dai fan nonostante lo scetticismo iniziale. Può darsi, dunque, che molti neofiti del gioco di ruolo preferiranno le rinnovate versioni dei personaggi televisivi per vivere le avventure incantate dello strigo su PC.

