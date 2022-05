The Witcher 3 si prepara al ritorno: la versione next-gen uscirà a fine anno

Si è celebrato nelle scorse ore il settimo anniversario dal debutto originale di The Witcher 3: Wild Hunt , ultimo capitolo della saga di giochi di ruolo creati da CD Projekt Red e basata sui romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski , e per festeggiare il compleanno con la sua community lo studio ha confermato che la versione per PS5 e Xbox Series X/S è ancora in programma per quest'anno : l'upgrade next-gen esordirà entro la fine del 2022 .

Con un breve post su Twitter, CD Projekt Red ha infatti annunciato che lo sviluppo dell'edizione per le attuali piattaforme ammiraglie di Sony e Microsoft procede bene, svelando che il team punta a lanciare questa versione nel corso del quarto trimestre del 2022.

Ciò significa che

The Witcher 3: Complete Edition arriverà su PS5 e Xbox Series X/S tra ottobre e dicembre

Geralt di Rivia

, un periodo certamente denso di nuove uscite di rilievo ma perfetto per riscoprire (o vivere per la prima volta) l'avventura dello strigo, all'interno di una riedizione caratterizzata da grandi novità estetiche e strutturali.

Tra i miglioramenti tecnici e visivi, infatti, spicca il supporto al

Ray Tracing

tempi di caricamento più veloci

Henry Cavill

per offrire un'illuminazione dinamica più realistica, ma anche la possibilità di sfruttare le peculiarità dei più moderni SSD delle console di nuova generazione per garantire, mentre non mancheranno dei contenuti (probabilmente dei semplici costumi, ma non si esclude qualche missione extra) basati sull'omonima serie TV di Netflix con protagonista

Niente male, insomma, per

un upgrade che sarà distribuito gratuitamente

per tutti coloro avessero già acquistato in precedenza il gioco di ruolo. Per i fan che temevano un possibile rinvio al 2023 dopo il passaggio di consegne tra Saber Interactive (il team che si è occupato della versione next-gen per un anno e mezzo) e CD Projekt Red posso tirare un sospiro di sollievo: il "lupo bianco" sta per tornare più in forma che mai.