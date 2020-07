The Last of Us: Parte 2, il bassista dei Blink-182 suona un brano con la chitarra di Ellie

Neanche i musicisti sono immuni al fascino dei videogiochi. Come i tanti attori di successo che spesso hanno persino messo a repentaglio la propria vita privata o audizioni importanti per finire il proprio videogame preferito, così anche il mondo della musica è completamente assorbito da quello videoludico. Uno degli esempi più eclatanti è quello del bassista e cantante Mark Hoppus, fondatore della band Blink-182, che dopo aver annunciato sui social di essere alle prese con The Last of Us: Parte 2, ha pubblicato un video dove canta e suona in streaming un brano del gruppo utilizzando la chitarra di Ellie.