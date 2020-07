God of War: l'Abc degli déi in un libro illustrato per bambini

Per quanto The Last of Us: Parte 2 stia continuando a macinare successi, tra plausi e polemiche, God of War, capolavoro indiscusso del game designer Cory Barlog, resta ancora attualmente uno dei giochi più apprezzati del momento. Per rinnovare l'entusiasmo con cui i fan accolgono ancora oggi il videogioco, Santa Monica Studio ha annunciato di essere in procinto di pubblicare B for Boy, che ricalca la storia di Kratos e suo figlio Atreus in un libro illustrato per bambini.