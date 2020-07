Videogiochi: annunciato la serie televisiva di Fallout

Bethesda è in vena di grossi annunci per il suo gioco di successo Fallout . Ma il reveal lanciato dalla casa americana non riguarda una prossima avventura videoludica della saga post-apocalitica, quanto piuttosto una serie tv che verrà lanciata da Amazon Studios su Prime Video e vedrà non solo la collaborazione con il team del Maryland, ma anche quella di Lisa Joy e Jonathan Nolan, produttori della serie Westworld per HBO .

Sono ancora incerte le informazioni sulla finestra di lancio della serie e l'inizio della sua produzione. Todd Howard, produttore esecutivo e regista di Fallout, ha rivelato che Bethesda era già in trattativa con i due produttori da diversi anni, proprio perché considerati come gli unici in grado di creare una produzione televisiva all'altezza della saga videoludica.

Joy e Nolan hanno anche rilasciato una dichiarazione in cui ha no descritto Fallout come una "storia follemente fantasiosa" e "una delle più grandi serie di giochi di tutti i tempi", affermando di non vedere l'ora di collaborare con Howard e il resto dei "brillanti pazzi" di Bethesda per dare vita a questo "universo massiccio, sovversivo e oscuramente divertente".

Fallout sarà prodotto ufficialmente dalla Kilter Films, la società di produzione di Joy e Nolan e responsabile di Westworld per la HBO. Non è chiaro se oltre alla produzione, i due stiano lavorando anche alla sceneggiatura e alla direzione di Fallout .L'unica cosa certa è che la curiosità dei giocatori e i fan di Bethesda non rimarrà insoddisfatta tanto a lungo.

