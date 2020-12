The Game Awards, tutto pronto per la "notte degli Oscar" dei videogiochi

È arrivato il momento di premiare il miglior videogame dell'anno : nella notte tra il 10 e l'11 dicembre si terrà infatti la nuova edizione dei The Game Awards , l'evento spesso e volentieri paragonato alla "notte degli Oscar" per il mercato videoludico che eleggerà la produzione migliore lanciata quest'anno (a esclusione di Cyberpunk 2077, arrivato troppo tardi rispetto alla conclusione delle votazioni). Mai come quest'anno, visti gli ospiti coinvolti, il paragone con gli Oscar è azzeccatissimo.

Già, perché la kermesse organizzata dal giornalista Geoff Keighley vedrà alcuni volti noti di Hollywood: Keanu Reeves (Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077), Christopher Nolan (regista del più recente Tenet), Brie Larson (la Captain Marvel del MCU), Gal Gadot (Wonder Woman nell'universo DC) e Tom Holland (Spider-Man, oltre che Nathan Drake nel film di Uncharted) saranno presenti durante l'evento per premiare i migliori videogiochi dell'anno... e magari per svelare alcune delle sorprese che arriveranno nei prossimi mesi.

Già, perché da sempre i The Game Awards sono sinonimo di "World Premiere", annunci in anteprima mondiale che ci proiettano nel futuro: anche quest'anno si prospettano tante novità, con la presenza di tanti team differenti: Activision e Treyarch svelaranno la prima stagione di Call of Duty Black Ops: Warzone, mentre BioWare presenterà ufficialmente la nuova avventura ambientata nell'universo di Dragon Age. Gli sviluppatori del fenomeno Among Us mostreranno la nuova mappa disponibile nelle prossime settimane, mentre gli autori di Fall Guys offriranno un primissimo sguardo alla terza stagione del "Mai dire Banzai" dei videogiochi.

Ci saranno tanti altri ospiti, tra cui l'ex-presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime, i doppiatori Nolan North (voce di Nathan Drake in Uncharted) e Troy Baker (Joel in The Last of Us), oltre al cantante Eddie Vedder dei Pearl Jam: che ci sia spazio per un annuncio speciale dedicato all'esclusiva PlayStation, dopo la partecipazione della band al sequel realizzato da Naughty Dog? Lo scopriremo verosimilmente nelle prossime ore: l'evento sarà trasmesso gratuitamente su YouTube e Twitch con orario d'inizio fissato alle ore 01:30 dell'11 dicembre.

