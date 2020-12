Prince of Persia si farà attendere: rinviata l'uscita del remake de Le Sabbie del Tempo

Brutte notizie per i fan di Prince of Persia che speravano di inaugurare il nuovo anno videoludico con il ritorno de Le Sabbie del Tempo : gli sviluppatori del team Ubisoft Puna e Mumbai hanno infatti annunciato che il remake dell'avventura non arriverà più il 21 gennaio , come precedentemente annunciato al momento della presentazione del rifacimento, ma che tarderà a causa delle difficoltà riscontrate dall'azienda nel lavorare da remoto.

La software house ha confidato di aver bisogno di maggior tempo per rifinire al meglio l'esperienza di gioco e assicurarsi che la qualità sia in linea con le aspettative di una community più ampia e variegata che mai: per tale motivo, il remake è stato rinviato su tutte le piattaforme al 18 marzo 2021.

"Il 2020 è stato un anno senza precedenti, e oggi vogliamo informarvi che abbiamo bisogno di più tempo per completare il gioco", si legge nel post pubblicato dalla divisione ceca di Ubisoft. "Detto questo, abbiamo rinviato l'uscita di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake al 18 marzo 2021. Crediamo che sia la decisione migliore per assicurarci di pubblicare un gioco che possiate apprezzare al meglio. Grazie per la pazienza e il supporto che avete mostrato nel tempo al nostr Prince of Persia".

