Le Tartarughe Ninja tornano con un nuovo videogioco ispirato a God of War

È un periodo speciale per le Tartarughe Ninja , che dopo il ritorno al cinema con un nuovo film d'animazione e i tanti videogame basati sui vecchi "beat 'em up", saranno protagoniste di una versione interattiva di The Last Ronin , uno degli albi a fumetti più oscuri della saga Teenage Mutant Ninja Turtles : il videogioco d'azione, attualmente in sviluppo, sarà disponibile prossimamente e si ispirerà allo stile di combattimento di God of War .

Intitolato semplicemente Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, come lo stesso fumetto da cui prende spunto, il gioco è stato affidato da THQ Nordic al team di Black Forest Games, già responsabile dei rifacimenti di Destroy All Humans! e il suo sequel Destroy All Humans! 2.

La storia seguirà gli eventi del fumetto, ambientato in un futuro oscuro in cui il Clan del Piede guidato dal nipote di Shredder affronta il gruppo composto da Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raffaello, sterminando senza pietà tre delle quattro Tartarughe Ninja: così, l'unica tartaruga sopravvissuta (la cui identità è importante ai fini della trama) deciderà di partire per un viaggio per vendicare la memoria della sua famiglia, portando con sé le armi delle altre.

Proprio per la capacità di brandire gli strumenti offensivi di ciascuna Tartaruga Ninja, The Last Ronin potrebbe offrire un gameplay che si adatta all'arma in uso proprio come i due recenti capitoli di God of War, il gioco d'azione di Sony Santa Monica in esclusiva per console PlayStation che "cambia faccia" a seconda dello strumento di morte utilizzato da Kratos, mantenendo uno schema di controllo simile ma cambiando tecniche e attacchi combinati in base all'arma.

Il gioco d'azione si trova ancora nelle fasi di sviluppo preliminari ed è lecito immaginare che possano passare diversi anni prima di mettere le mani sul progetto di Black Forest Games: oltre al breve teaser mostrato durante l'evento digitale di THQ Nordic, infatti, lo studio si è limitato a confermare che il videogame arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S prossimamente.