Videogiochi: ecco il primo controller che profuma di pizza

Di Donatello, Michelangelo, Leonardo e Raffaello ne hanno parlato cartoni animati, film e ovviamente videogiochi: per celebrarne l'ormai imminente lancio di un nuovo film d'animazione della saga, Microsoft e Xbox hanno realizzato "il primo controller al profumo di pizza" a tema Tartarughe Ninja.

In collaborazione con Paramount Pictures, l'azienda di Redmond regalerà infatti quattro controller wireless a tema in edizione limitata per festeggiare l'uscita al cinema del film "Tartarughe Ninja: Caos Mutante".

IGN

"Progettati per offrire l'essenza del piatto più amato dalle Tartarughe durante le vostre ore di gioco, questi esclusivi controller wireless Xbox sono dotati di un diffusore di profumo con la forma di una fetta della deliziosa pizza di New York", ha dichiarato Josh Stein di Xbox, mostrando sulle pagine di Xbox Wire l'edizione limitata della periferica.

"Il controller è disponibile in quattro varianti, ognuna delle quali rappresenta i colori, le armi e la personalità di una delle Tartarughe Ninja: Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo".

Sfortunatamente, i controller non saranno in vendita ma potranno essere ottenuti partecipando a un concorso a premi sui canali social di Xbox Game Pass, il cui termine è previsto per il 13 agosto.

Si spera che la fortuna baci alcuni dei giocatori che aderiranno all'iniziativa e che potranno presto "aromatizzare" le proprie partite al gusto pizza.