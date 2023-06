Videogiochi: la Barbie-mania "contagia" Xbox e invade il mondo di Forza Horizon

L'adattamento cinematografico di Barbie, con Margot Robbie nel ruolo della celebre bambola e Ryan Gosling in quello di Ken, uscirà nelle sale dal 19 luglio.

L'azienda americana ha pensato dunque di creare per l'occasione una classica Chevrolet Corvette EV del 1956 nel caratteristico rosa Barbie e il Pickup Hummer EV del 2022 di Ken per il gioco automobilistico di Playground Games, entrambi disponibili in veste gratuita per tutti i possessori di Forza Horizon 5.

Saranno inoltre disponibili delle skin intercambiabili per il controller wireless Xbox realizzate seguendo lo stile degli abiti di Barbie e Ken sul grande schermo.

La vera star dello spettacolo, tuttavia, è la versione speciale della console Xbox Series S, costruita in una vera e propria Casa dei Sogni di Barbie: si tratta di un premio esclusivo del concorso indetto da Microsoft a partire dal 10 luglio, dove tra i premi in palio figurano anche un set di dieci bambole Barbie vestite a tema Xbox.