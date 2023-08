Street Fighter 6: le Tartarughe Ninja invadono il picchiaduro di Capcom

La "mania" per le Tartarughe Ninja sembra essere davvero incontenibile: per celebrare il debutto del nuovo film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem e il ritorno della serie animata originale in onda negli anni Ottanta, Capcom ha svelato l'arrivo di un evento speciale per il suo picchiaduro Street Fighter 6 che coinvolgerà le quattro tartarughe antropomorfe Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raffaello .

Annunciato in occasione dell'evento EVO 2023, il campionato eSports dedicato al mondo dei picchiaduro che viene spesso utilizzato dalle aziende per condividere con gli amanti di questo genere le novità in uscite nel prossimo futuro, il crossover tra Street Fighter 6 e le Tartarughe Ninja partirà tra poche ore.

L'evento avrà inizio l'8 agosto e vedrà le tartarughe comparire nel videogioco sotto forma di "costumi": non si tratterà di veri e propri lottatori inediti caratterizzati da stili di gioco unici, ma di "skin" che potranno essere applicate al proprio personaggio creato nella modalità World Tour per trasformarlo in uno dei quattro guerrieri affamati di pizza che da tempo combattono per proteggere la città di New York dagli scagnozzi di Shredder.

Oltre alle quatto skin, ci sarà spazio per animazioni uniche, sfondi, cornici per la modalità fotografica, avatar e tanti altri accessori che permetteranno di personalizzare l'aspetto del proprio lottatore senza necessariamente indossare l'intero costume di Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raffaello.

Sempre nel corso dell'EVO 2023, Capcom ha inoltre svelato il prossimo combattente che si unirà al roster del picchiaduro: si tratta di A.K.I., una guerriera specializzata nell'uso del veleno per torturare (sia fisicamente, sia psicologicamente) i suoi avversari: la nuova lottatrice sarà aggiunta al cast nel corso dell'autunno, ma gli amanti di Street Fighter 6 hanno potuto scoprire un piccolo assaggio delle sue abilità grazie al video proposto durante il festival.