Super Mario sfida tutti in Super Smash Bros

Il 2018 sta per giungere a conclusione ma l'annata dei videogiochi ha ancora qualcosa da dire: questa settimana arriveranno nei negozi un bel po' di titoli interessanti, tra cui spiccano Super Smash Bros. Ultimate, che vede tutti i personaggi Nintendo scontrarsi in arene gigantesche, il caos di Just Cause 4 e il fenomeno dei battle royale, Playerunknown's Battlegrounds, in versione PS4. Scopriamo insieme tutti i giochi che debutteranno nei prossimi giorni:



Martedì 4 dicembre



- Persona 3: Dancing in Moonlight per PS4 e PS Vita

- Persona 5: Dancing in Starlight per PS4 e PS Vita

- Mutant Year Zero: Road to Eden per PC, PS4 e Xbox One

- Gear.Club Unlimited 2 per Switch

- Just Cause 4 per PC, PS4 e Xbox One

- Command & Conquer: Rivals per iPhone e Android

- Gwent: The Witcher Card Game per PS4 e Xbox One



Giovedì 6 dicembre



- SEGA Mega Drive Classics per Switch

- Battle Princess Madelyn per PS4 e Xbox One

- Jagged Alliance: Rage! per PC, PS4 e Xbox One

- The Last Remnant Remastered per PS4



Venerdì 7 dicembre



- Super Smash Bros. Ultimate per Switch

- Katamari Damacy Reroll per PC e Switch

- Playerunknown's Battlegrounds per PS4

- Yo-Kai Watch 3 per 3DS