Rocksteady mette a tacere le voci sul nuovo videogioco di Superman

Alla fine è arrivata la risposta ufficiale da parte di Rocksteady Studios in merito alle continue speculazioni sul nuovo videogioco in sviluppo presso gli studi del team britannico, e la notizia probabilmente non farà molto piacere ai fan di Superman . Sulle pagine di Twitter, infatti, il game director della software house Sefton Hill ha confermato che il team non è al lavoro su un gioco dedicato all'Uomo d'Acciaio , mettendo così a tacere ancora una volta le voci sul misterioso progetto.

Nel tweet, Hill ha confidato ai fan di non vedere l'ora di assistere alla nuova edizione dei The Game Awards (che si terrà il prossimo 7 dicembre), svelando però che il team è ancora "rinchiuso nel proprio bunker" alle prese con lo sviluppo del nuovo progetto, invitando così coloro che speravano nella presenza di Rocksteady all'evento a ridimensionare le proprie aspettative.



Infine, il team londinese ha confermato che i suoi fan saranno i primi a conoscere maggiori dettagli sul progetto una volta che questo raggiungerà uno stadio sufficientemente avanzato da essere presentato al mondo, arrivando infine a smentire le voci sulla possibilità che si tratti di un gioco su Superman.



Non sappiamo se Rocksteady abbia voluto depistare i fan per poi sorprenderli con un annuncio ormai insperato, o se effettivamente gli autori della trilogia di Batman: Arkham sono ancora in uno stadio tale da non poter mostrare cosa bolle in pentola. Resta da capire se il nuovo gioco sarà effettivamente dedicato a Superman o nuovamente al Cavaliere Oscuro di Gotham, ma a questo punto non è da escludere che possa trattarsi davvero del gioco di ruolo ispirato a Harry Potter trapelato nelle scorse settimane.