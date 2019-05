Super Mario Maker 2, tra avventure e multiplayer: le novità dal Nintendo Direct

Già, perché Super Mario Maker 2 è principalmente un "tool" per la creazione di livelli ispirati all'universo dell'idraulico baffuto, e anche in tal senso le novità non mancano di certo: dall'introduzione di livelli, personaggi ed elementi di gameplay provenienti da Super Mario 3D World a tutta una serie di nuove opzioni (come le Salite, il ritorno del Sole Malvagio e Banzai Bill, un interruttore in grado di invertire la posizione dei blocchi, e via dicendo) e soprattuto Livelli dal mondo, un portale dove condividere le proprie creazioni e sfidare altri utenti da ogni parte del mondo per ottenere ricompense.



E quando si tratta di giocare, Super Mario Maker 2 non si tira certo indietro, includendo numerose modalità per divertirsi insieme a familiari e amici nel rispetto della tradizione Nintendo: in Competizione, quattro giocatori potranno affrontarsi online in una sfida a scorrimento orizzontale, scegliendo un personaggio diverso e gareggiando per arrivare primi. In Cooperazione, altra modalità online, quattro giocatori dovranno al contrario collaborare l’un l’altro per completare il livello: il primo che taglierà il traguardo farà vincere tutta la squadra. Infine, Giocatori vicino a te permette a quattro giocatori in possesso di Nintendo Switch e una copia di Super Mario Maker 2 di creare una stanza virtuale per giocare insieme, ognuno sulla propria console.



Super Mario Maker 2 sarà disponibile dal 28 giugno, ma già dalle prossime settimane potremo scoprire ulteriori informazioni sul gioco: Nintendo ha infatti in programma un nuovo evento all'E3 2019 di Los Angeles, durante il quale i giocatori presenti all'Invitational potranno sfidarsi e condividere le proprie creazioni fuori di testa. Nel frattempo, a seguire potete scoprire le nuove immagini ufficiali che svelano alcune delle novità del gioco.