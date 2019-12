Super Mario Maker 2, arrivano i contenuti a tema The Legend of Zelda

Nintendo ha annunciato un nuovo contenuto aggiuntivo gratuito per Super Mario Maker 2 , che sarà lanciato il prossimo 5 dicembre e introdurra nuovi elementi per i livelli, con tanti contenuti a tema The Legend of Zelda .

L'aggiornamento Versione 2 introduce nuove possibilità di personalizzazione per le proprie creazioni, con i nemici Spunzo e Marghibruco, la moneta congelata e il Blocco P, ma la novità più rilevante è certamente la leggendaria Spada Suprema di The Legend of Zelda, che fa il suo debutto in Super Mario Maker 2 insieme al protagonista Link.

Grazie alla spada, Mario può trasformarsi in Link al semplice contatto e permette ai giocatori di utilizzare la spada per attaccare i vari nemici e lo scudo per difendersi. In versione Link, il giocatore può sfruttare l'arco per recuperare monete altrimenti irraggiungibili, con la possibilità di sparare in tre direzioni diverse.

L'update aggiunge la modalità Corse Ninji e vedrà i giocatori impegnati in corse contro il tempo in particolari livelli creati da Nintendo. Una volta portata a termine questa modalità otterrete dei timbri e sbloccherete capi d'abbigliamento per personalizzare l'aspetto, con gli sviluppatori che assicurano come nuovi livelli saranno poi distribuiti periodicamente.

