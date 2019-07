Neo papà usa Super Mario Maker 2 per svelare il sesso di suo figlio

Non c'è limite alla creatività dei giocatori di Super Mario Maker 2, ne è la dimostrazione Jonathan Steele, che ha creato un livello nel gioco in esclusiva Nintendo Switch per svelare il sesso del suo secondogenito.



Ultimata la creazione con la complicità e l'aiuto di sua moglie Lissette, Jonathan ha riunito amici e parenti davanti alla console per un originale baby shower: giocando e superando le insidie del livello, che ha anche annunciato la data di nascita ai presenti, ha svelato che il nascituro sarà un maschietto.



"Sapevamo di voler organizzare qualcosa di divertente e unico, ma abbiamo avuto difficoltà a realizzare qualcosa che ci piacesse sul serio. Poi mi è venuto in mente che sarebbe uscito Super Mario Maker 2. Ho chiesto a Lissette se fosse d'accordo a usare il gioco per la festa. Mi ha subito detto di sì. La serie Super Mario Bros. è stata quella con cui ho cominciato a giocare, sono cresciuto giocando col NES insieme alla mia famiglia e sapevo che sarebbe piaciuto a tutti", ha commentato Jonathan in un'intervista.



Se volete trarre ispirazione dal livello o, semplicemente, avete intenzione di giocarlo, vi basterà inserire questo codice in Super Mario Maker 2, uno dei giochi più belli dell'estate: 80H-9P7-QFG.