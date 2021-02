State of Play: torna l'evento per scoprire il futuro dei videogiochi PlayStation

È tempo di scoprire le novità in serbo da Sony per i possessori di PlayStation : l'azienda giapponese ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo evento State of Play dedicato a una manciata di giochi in uscita sulle sue console, che sarà trasmesso questa sera alle ore 23:00 e vedrà la presentazione di dieci novità in arrivo nei prossimi mesi . Tra questi, dovrebbe esserci spazio per titoli imminenti come Kena: Bridge of Spirits , Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart .

L'evento, che sarà trasmesso sul canale YouTube ufficiale di PlayStation, non riguarderà in alcun modo le recenti novità sul lato hardware: non ci sarà, dunque, la presentazione del visore PSVR 2 che uscirà il prossimo anno, ma i fan possono comunque aspettarsi sorprese interessanti durante la trasmissione della casa nipponica.

Nei trenta minuti, infatti, non dovrebbe mancare almeno uno tra i grandi giochi in uscita quest'anno, ed è probabile che Sony voglia finalmente mostrare il primo video di gameplay di Horizon: Forbidden West o, perché no, il tanto atteso God of War Ragnarok.

Non ci sarà quasi certamente Gran Turismo 7: il nuovo simulatore di guida di Polyphony Digital è stato rinviato pochi giorni fa dall'azienda a causa di alcune complicazioni legate al Covid-19, che ha reso più macchinosi alcuni processi nello sviluppo del titolo esclusivo per PS5: l'uscita è ora fissata al 2022, ma non ci sono dettagli più concreti in merito.

Non c'è da aspettarsi inoltre grandi novità per quanto riguarda il recentemente annunciato flusso di esclusive PlayStation in uscita su PC: Sony ha già confermato che Days Gone arriverà in primavera su computer e che altri titoli più o meno recenti seguiranno a ruota, tuttavia il focus della presentazione odierna è incentrato totalmente sulle prossime produzioni per PS4 e PlayStation 5.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!