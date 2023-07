Starfield: la nuova frontiera dei videogiochi che affascina i pensionati

Non fanno eccezione i giocatori più anziani che, nelle ultime settimane, hanno espresso il proprio entusiasmo in rete per la possibilità di godersi il videogame spaziale durante la pensione .

A poche settimane dal debutto ufficiale su PC e Xbox, previsto per il mese di settembre, una discussione su Reddit ha confermato il grande entusiasmo attorno al progetto Starfield, il nuovo e ambiziosissimo videogioco creato dagli autori di The Elder Scrolls e Fallout.

"Ho 71 anni e mi stavo chiedendo quanti altri vecchietti ci siano qui ad aspettare Starfield", si legge nel post pubblicato da un utente. "Avevo cinque anni quando è stato lanciato lo Sputnik... e non me lo ricordo. Probabilmente ero più appassionato di Davey Crockett, ma ricordo che in terza elementare la mia insegnante portò una radio e la classe ascoltò il primo volo con equipaggio degli Stati Uniti di Alan Shepard, per tutti i 15 minuti".

Il post è stato commentato da diversi giocatori anziani che hanno confermato l'intenzione di tuffarsi alla scoperta dello spazio nel gioco di ruolo di Bethesda al momento dell'uscita, con molti di loro che hanno un ricordo reale della "corsa allo spazio" che caratterizzò il periodo tra la fine degli anni '50 e la metà degli anni '70.

Starfield promette una vasta esplorazione della galassia, a bordo della propria astronave che si può personalizzare in qualsiasi modo si desideri. I giocatori potranno esplorare oltre mille pianeti, immergersi nel classico sistema di fazioni comune a ogni gioco di ruolo di Bethesda e incontrare un ricco cast di personaggi: una ricetta perfetta per uno dei pochissimi videogame in uscita nel 2023 capace di ostacolare il fenomeno The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nella corsa al premio "Game of the Year".

L'appuntamento con la nuova epopea spaziale è fissato al 6 settembre su PC e Xbox, con molti altri videogame (come Baldur's Gate 3) che stanno correndo ai ripari per evitare un confronto diretto con il gioco di Bethesda e Microsoft. Per i più anziani che amano i videogiochi, Starfield rappresenta certamente un modo alternativo per godersi il meritato riposo e celebrare il proprio pensionamento.