Baldur's Gate 3 teme Starfield: il gioco di ruolo arriva con un mese d'anticipo

Raramente, però, si assiste a un anticipo rispetto alla finestra di lancio prefissata: è il caso di Baldur's Gate 3 , il gioco di ruolo di Larian Studios che arriverà infatti qualche settimana prima del previsto per evitare il confronto con un altro peso massimo come Starfield .

La conferma è arrivata direttamente dal team di sviluppo belga, che ha annunciato di aver quasi completato i lavori di sviluppo per il videogame ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons e la volontà di anticiparne il debutto su computer.

In sviluppo da circa sei anni, Baldur's Gate 3 si trova attualmente in versione "Accesso Anticipato" e ha già conquistato due milioni di giocatori in tutto il mondo: la versione completa, il cui lancio è fissato al 3 agosto su PC (rispetto alla data originariamente fissata al 31 agosto), includerà una mole enorme di contenuti, con undici classi e trentuno sottoclassi, oltre 600 magie utilizzabili e tanti altri elementi che impreziosiranno una sceneggiatura che include più di 2 milioni di parole e un totale di 170 ore di filmati, numero che tiene conto delle numerose "variazioni" delle stesse scene studiate per rispecchiare le scelte del giocatore durante la campagna (e che potranno essere scoperte solo rigiocando la storia più volte).

Dati incredibili per un progetto che promette infatti di alterare drasticamente la storia in base alle decisioni prese del giocatore durante ogni missione: per completare l'avventura la prima volta saranno necessarie dalle 75 alle 100 ore, mentre coloro che amano portare a termine ogni singola attività potrebbero investire più di 200 ore. Larian Studios promette che dalla seconda partita in poi il numero di contenuti (e di conseguenza, la longevità) continuerà ad aumentare, offrendo nuove sfumature anche ai giocatori che hanno già completato l'avventura.

Con una simile portata, è semplice capire perché la software house con sede a Oudenaarde abbia deciso di anticipare l'uscita di quasi un mese: lo studio vuole evitare che i giocatori si trovino a dover scegliere tra Baldur's Gate 3 e Starfield, il gioco di ruolo di Bethesda che uscirà su PC e Xbox il 6 settembre. Per questo motivo, Larian lancerà l'avventura ruolistica su computer con quasi un mese d'anticipo rispetto ai piani originali, dedicando il tempo extra per completare la versione per PlayStation 5, che arriverà lo stesso giorno di Starfield per colmare l'assenza del gioco di ruolo sulle console di Sony.

Ciò garantirà ai giocatori PC il tempo necessario per completare la storia di Baldur's Gate 3 almeno una volta prima dell'arrivo dell'immensa "opera spaziale" dagli autori di Fallout e The Elder Scrolls, permettendo a chi gioca su PlayStation di "consolarsi" con uno dei giochi di ruolo più ambiziosi nella storia del settore.