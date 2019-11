Splinter Cell: il capitolo finale della saga potrebbe essere annunciato all'E3 2020

Continuano le voci sul ritorno dell'agente segreto Sam Fisher, storico protagonista della saga Splinter Cell di Ubisoft che, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, potrebbe tornare il prossimo anno con un nuovo capitolo, l'ultimo della sua longeva storia. Il gioco, nome in codice SCX, sarebbe pronto per la presentazione ufficiale, che dovrebbe avvenire all'E3 2020 durante la conferenza di Ubisoft.