Luca Ward anticipa il possibile ritorno di Splinter Cell

Non è tutto: Ward ha continuato a "giocare" con i fan di Splinter Cell, pubblicando dapprima un commento che rimandava alla colonna sonora del primo Splinter Cell, per poi condividere un secondo video dedicato alla fase di doppiaggio di Splinter Cell: Pandora Tomorrow, secondo episodio della saga pubblicato da Ubisoft nel 2004.



Non è chiara quale sia l'intenzione di Ward, ma l'eventualità che il team di sviluppo canadese sia all'opera su una raccolta in alta definizione dei primi tre episodi del franchise da riproporre su PC, PlayStation 4 e Xbox One non è assolutamente da escludere, sebbene l'ipotesi di un nuovo capitolo sia decisamente più appetibile nell'ottica di rilanciare un brand che manca dalla scena videoludica ormai dal lontano 2013.



Noi di Mastergame continueremo a monitorare la situazione per scoprire cos'hanno in serbo Ubisoft e Luca Ward per il ritorno dell'amato Sam Fisher.