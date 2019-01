Ubisoft lavora a un nuovo progetto segreto basato sui romanzi di Tom Clancy

Il teaser vede l'enigmatico Jace Skell, responsabile di Skell Technologies, presentare i droni ultratecnologici prodotti dall'azienda, che ricordano vagamente la tecnologia utilizzata all'interno di Watch Dogs, altra serie targata Ubisoft.



Possibile dunque che l'azienda stia lavorando a un nuovo progetto legato alle proprietà intellettuali create da Clancy, e mentre i fan sperano in un nuovo episodio di Splinter Cell, è molto probabile che il fantomatico progetto sia in realtà un nuovo episodio di Ghost Recon o Rainbow Six, o magari un crossover tra entrambe le saghe.



Non sarebbe la prima volta che due brand di Ubisoft si incontrano in un evento speciale, basti pensare alla missione di Ghost Recon Wildlands con protagonista lo stesso Sam Fisher di Splinter Cell o il recente crossover tra For Honor e Assassin's Creed, ma per il momento non ci sono conferme ufficiali da parte dell'azienda.