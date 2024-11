Videogiochi: Fortnite torna al passato con "OG"

Non sorprende, infatti, che Epic Games abbia voluto riproporre Fortnite OG e integrarla tra le modalità di gioco in modo definitivo: lo scorso anno, l'evento è stato in grado di coinvolgere oltre 44 milioni di giocatori nell'arco di un mese, facendo registrare un totale di 102 milioni di ore di gioco secondo i numeri forniti della software house. Riproponendo le prime dieci stagioni dello sparatutto, che hanno composto il cosiddetto Capitolo 1 fino al leggendario "buco nero", l'azienda si assicurerà un nuovo flusso di contenuti a "costo zero" che potrebbero permetterle di raggiungere nuovi record in termini di coinvolgimento.