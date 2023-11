Fortnite, che numeri: 44 milioni di giocatori per vivere il "ritorno al passato"

Il record è stato raggiunto da Epic Games lo scorso sabato, quando il ritorno al passato di Fortnite ha fatto registrare il picco più elevato dal lancio avvenuto nel 2017.

Il 4 novembre, infatti, la "vecchia, nuova versione" di Fortnite, ribattezzata Fortnite OG, ha raggiunto il numero di 44,7 milioni di utenti, che hanno totalizzato qualcosa come 102 milioni di ore di gioco. Numeri, questi, che hanno permesso a Epic Games di superare alcuni dei momenti più rappresentativi nella storia del suo sparatutto, incluso il leggendario buco nero che ha rivoluzionato il videogame per la prima volta, e l'indimenticabile concerto di Travis Scott che ha dato il via a tutta una serie di iniziative (impensabili, prima di allora) all'interno del videogioco.

Il picco più alto ha visto un totale di 6.172.463 utenti attivi connessi simultaneamente ai server di gioco, colpiti dal ritorno della mappa originale del battle royale e dei contenuti che hanno segnato per milioni di giocatori un gradito ritorno al passato. Numeri, questi, che potrebbero spingere Epic Games a ripetere occasioni simili anche in futuro o di creare un sistema di rotazione che permetta di giocare non solo su una singola mappa, come succede finora, ma su alcuni degli scenari digitali che hanno accompagnato la battaglia reale negli ultimi sei anni.