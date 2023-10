Fortnite accoglie Alan Wake: un'esperienza interattiva per rivivere la storia del primo capitolo

È tutto pronto per il debutto di Alan Wake II , uno dei titoli più importanti che permetterà agli appassionati di videogiochi di chiudere con il botto un mese particolarmente ricco come quello di ottobre : per celebrare il ritorno dello scrittore tormentato, Remedy Entertainment ha creato un'esperienza interattiva che permette di rivivere la storia del primo episodio all'interno di Fortnite .

Realizzata attraverso l'editor Unreal Engine per Fortnite, questa particolare "isola" del battle royale di Epic Games include una serie di elementi legati all'originale gioco d'azione lanciato dallo studio finlandese nel 2010.

Intitolata Alan Wake: Flashback, l'esperienza interattiva permette ai giocatori di ripercorrere gli eventi più importanti della sceneggiatura in attesa di avventurarsi nel Luogo Buio in compagnia dello scrittore. "L'autore tormentato Alan Wake si mette alla disperata ricerca di Alice, la moglie scomparsa, in questa avventura basata sul thriller d'azione pluripremiato. Fai luce sui misteri di Bright Falls contando solo sul tuo coraggio e sulla tua fidata torcia", si legge nella descrizione del progetto, che può essere sperimentato da tutti i possessori di Fortnite inserendo il codice "3426-5561-3374" in fase di selezione dell'isola.

Flashback è sostanzialmente una versione di Alan Wake rivisitata nel battle royale, creata attraverso l'editor Unreal Engine per Fortnite dalla stessa Remedy insieme a Epic Games, Spiral House e Zen Creative: una soluzione senz'altro interessante per prepararsi all'esordio del seguito, che consente di rivivere i momenti topici della storia senza dover rigiocare (o giocare per la prima volta) all'originale.