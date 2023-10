Call of Duty: Modern Warfare III, i calciatori del Napoli si sfidano allo sparatutto

Tra i fortunati che hanno già messo le mani sul gioco ci sono anche i calciatori del Napoli, che si sono sfidati in battaglia per celebrare l'arrivo della beta .

La beta di Call of Duty: Modern Warfare III ha coinvolto gli appassionati dello sparatutto di Activision nelle scorse ore, permettendo a tutti coloro avessero prenotato una copia su PlayStation di provare con mano il nuovo capitolo in arrivo a novembre .

Due squadre composte dai calciatori della squadra partenopea si sono affrontate nelle modalità di gioco principali dello sparatutto (Team Deathmatch, Domination e Hardpoint) in frenetiche battaglie all'interno di tre mappe ricostruite da zero per l'edizione di quest'anno: Karachi, Invasion e Skidrow.

Oltre ai capitani Giovanni Di Lorenzo e Victor Oshimen, l'iniziativa ha coinvolto anche altre stelle del Napoli come Kvaratskhelia, Simeone, Ostigard ed Elmas. La prima partita è stata vinta dal Team Di Lorenzo, con Kvaratskhelia sugli scudi con ben 23 uccisioni, mentre il Team Osimhen ha pareggiato i conti nella seconda partita grazie a un Simeone in stato di grazia.

Il round finale è stato vinto dal trio guidato da Di Lorenzo, grande appassionato di Call of Duty, che ha portato la sua squadra alla vittoria con una spettacolare tripla uccisione che ha permesso al calciatore classe 1993 di portare a casa il premio di miglior giocatore del torneo.

"Non solo il piacere di aver potuto giocare in anticipo (e vincere) al nuovo Call of Duty, ma anche essere incoronato MVP... Wow!", afferma il capitano del Napoli commentando la vittoria nello sparatutto in uscita a novembre su PlayStation, Xbox e PC. ""È stato fantastico giocare di nuovo alle mappe classiche e la tripla kill è stata incredibile! Sono estremamente eccitato per il lancio del nuovo gioco… non vedo l’ora!".