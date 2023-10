Il nuovo Call of Duty si presenta: ecco come sarà il multiplayer di Modern Warfare III

Manca poco, ormai, al ritorno di Call of Duty: lo sparatutto, in uscita il prossimo mese con la "reinterpretazione" di Modern Warfare III, si è presentato con un nuovo video dedicato al comparto multiplayer che mette in mostra alcuni degli scenari di guerra presenti nel nuovo videogame, originariamente inclusi nell'episodio Modern Warfare 2 del 2009 e rielaborati per sfruttare la potenza delle piattaforme di ultima generazione.