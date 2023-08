Videogiochi: Lara Croft diventa un personaggio di Call of Duty

Mentre l'attesa per il prossimo capitolo di Tomb Raider si fa sempre più grande, gli appassionati delle avventure di Lara Croft potranno presto accompagnare la propria beniamina in una "missione" un po' diversa dal solito: dopo l'arrivo di Nicki Minaj e Snoop Dogg, Activision Blizzard ha annunciato una collaborazione con Crystal Dynamics per trasformare l'avventuriera più famosa dei videogame in un nuovo operatore dello sparatutto Call of Duty .

La conferma è arrivata sui canali social del franchise dopo un breve teaser che, nelle scorse ore, aveva lasciato intendere il debutto di Lara nella prossima stagione di Call of Duty, che coinvolge tanto l'attuale capitolo principale (Modern Warfare II) quanto il battle royale Warzone.

La versione di Lara Croft che arriverà su Call of Duty rispecchia il modello originale del videogioco d'azione creato da Core Design nel 1996, ma lo rende decisamente più moderno e in linea con le produzioni contemporanee, abbandonando lo stile cartoonesco delle ultime apparizioni (la versione vista all'interno di Fortnite, e quella del videogioco per mobile Tomb Raider Reloaded) per creare una via di mezzo tra l'estetica tradizionale e quella della saga "reboot" pubblicata tra il 2013 e il 2018.

Che sia questo il nuovo aspetto che la protagonista avrà al debutto del prossimo videogioco di Tomb Raider? È possibile che lo studio Crystal Dynamics, attualmente al lavoro sul nuovo gioco in collaborazione con Amazon Games, abbia fornito al team di Call of Duty indicazioni di massima sul futuro della saga e sul look di Lara nel prossimo videogame. Al momento non ci sono indicazioni concrete sulla nuova avventura, che sarà basata sul celebre motore Unreal Engine di Epic Games.