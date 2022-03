"Live" sui videogiochi mentre opera: gogna social per un chirurgo

ma di certo non capita tutti i giorni di vedere un medico difendere con veemenza la propria console preferita . Questo è stato il caso dell'utente di Twitter Shreeveera , il quale ha pensato bene di riprendersi in diretta, nel bel mezzo di un intervento chirurgico, scatenando le polemiche degli utenti .

L'uomo, grande appassionato del marchio PlayStation che fino a poco tempo fa aveva inserito la voce "medico di professione" nella sua biografia su Twitter, è stato accusato da alcuni fan Xbox di non essere un vero dottore nel bel mezzo di una colorita discussione su quale delle due console fosse la migliore. Per dimostrare la sua legittimità, Shreeveera ha condiviso un video di se stesso in camice all'interno di una sala operatoria.

Il video mostrava il presunto chirurgo, il suo paziente incosciente, e uno sguardo ravvicinato alla sua cartella clinica. Il post ha dunque suscitato una serie di reazioni avverse e nonostante Shreeveera avesse affermato che il paziente gli avesse dato il consenso a condividere il video, gli utenti di Twitter sono andati su tutte le furie.

Molti di questi lo hanno accusato di comportamento non etico e altri hanno sostenuto come questo fosse "un motivo per intentare una causa o un licenziamento". Shreeveera ha così cancellato il video e cambiato la sua biografia su Twitter. Tuttavia, gli utenti avevano già rintracciato l'ospedale in cui il medico aveva operato, diffamandolo e scrivendo alcune recensioni negative (con tanto di punteggio di una stella).

Dopo aver cancellato il video, Shreeveera ha pensato di caricarne uno di scuse su YouTube. Ha affrontato le sue azioni, ammettendo come le sue intenzioni principali fossero state "infantili e sciocche". "Non dovremmo mai oltrepassare la linea in cui l'hobby di qualcuno trascende la vita personale di qualcun altro", ha dichiarato.

Tuttavia, nonostante i suoi sforzi per fare ammenda, gli utenti di Twitter non lo hanno ancora perdonato: purtroppo per lui, le dinamiche dei social network al giorno d'oggi sono difficilmente governabili e bisogna imparare a non usare questi strumenti con leggerezza.

