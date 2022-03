Corea del Sud, università organizza la sua cerimonia d'apertura su Minecraft

La Yeungnam University ha deciso che avrebbe tenuto una cerimonia di benvenuto per le nuove matricole nonostante le restrizioni atte a contrastare il Covid-19, ma per evitare ogni possibile problema, l'ateneo ha deciso di organizzarla all'interno del sandbox. Non si è trattato di un caso isolato, dato che in passato una scuola giapponese aveva già utilizzato il gioco per svolgere la cerimonia della consegna dei diplomi.

Un video pubblicato in rete ha mostrato alcuni spezzoni della cerimonia, a partire da un grande auditorium pieno di personaggi dalla caratteristica forma cubica. In particolare, molti di loro possedevano skin uniche, segno del fatto che numerosi studenti fossero già assidui giocatori. Una ripresa dall'alto ha mostrato gran parte delle strutture dell'università che sono state replicate nel gioco. Il video si è concluso quindi con una festa di fuochi d'artificio di fronte all'edificio principale, mostrando gli studenti intenti a guardare il cielo mentre saltellavano in giro.

La Yeungnam University ha deciso dunque di trovare un modo creativo per riunire i propri alunni. Sì è impegnata a fondo per organizzare l'evento nei minimi dettagli, come testimoniato dalla mappa non di certo creata da sviluppatori dilettanti. L'evento va ad aggiungersi a tanti altri esempi di come i videogiochi stiano lasciando il proprio guscio virtuale per entrare sempre di più a pieno titolo nella realtà di tutti i giorni.

