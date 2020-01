Sony salta l'E3 2020, PlayStation 5 non sarà presente alla fiera losangelina

Il 2020 vedrà l'esordio delle console next-gen , il momento di PlayStation 5 e Xbox Series X , ma anche l'anno in cui, per la seconda volta di fila, Sony e il suo marchio PlayStation non parteciperanno alla fiera di settore più importante del mondo: l'Electronic Entertainment Expo (E3) di Los Angeles. Dopo aver saltato l'evento lo scorso anno, Sony ha svelato ai microfoni di GamesIndustry.biz che PlayStation e PS5 non saranno presenti all'E3 2020 .

Il motivo è presto detto: "La filosofia dell'E3 2020 non lo rende l'appuntamento ideale per quanto riguarda le nostre attuali esigenze", ha spiegato un portavoce di Sony Interactive Entertainment, che ha confermato come nonostante l'assenza dalla kermesse californiana, il colosso asiatico parteciperà a decine di altri eventi per promuovere il lancio della sua console di nuova generazione. "Prenderemo parte a centinaia di eventi locali in giro per il mondo. Quello che ci interessa è che i fan si sentano parte della nostra famiglia e che abbiano l'occasione per provare con mano i loro giochi preferiti", continua il portavoce di Sony.

Per il secondo anno di fila, dunque, l'azienda nipponica non sarà presente alla fiera, lasciando a Nintendo e soprattutto a Microsoft la vetrina. Probabile che, come succede da tempo a Electronic Arts, Sony possa decidere di organizzare un evento a parte, fuori dalla cornice del Convention Center di Los Angeles e dedicato esclusivamente al mondo PlayStation, durante il quale svelerà maggiori dettagli su PlayStation 5 (il cui esordio è fissato alla fine del 2020) e sui giochi che ne accompagneranno l'uscita sul mercato.

