Sony si esprime su Google Stadia: "PS5 non ha nulla da temere"

In una recente intervista ai microfoni del Wall Street Journal il CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, ha toccato diversi punti sul futuro dei videogiochi, tra cui il debutto Google Stadia e, più in generale, il mercato dello streaming, in cui tra l’altro l'azienda giapponese è radicata da alcuni anni con PlayStation Now.



Yoshida ha affermato che la futura PlayStation 5, prevista per Natale 2020, non dovrà temere il confronto con Google Stadia (ve ne abbiamo parlato qui), perché mosso da una tecnologia ancora troppo acerba. Non tutti hanno una connessione internet stabile a casa e, soprattutto, per i giochi più bisognosi di risorse una console fisica rimarrà ancora per un po’ la soluzione ideale per giocare:



"Il drastico aumento della velocità di rendering grafico che applicheremo con PS5 dimostra chiaramente perchè avrà senso possedere una console di prossima generazione".



Secondo Yoshida, infine, i servizi per giocare via streaming rappresenterannouna potenziale minaccia per Sony solo a medio-lungo termine e non nell’immediato.