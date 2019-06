iPhone guida il successo di Apple nel mondo del gaming: superata Nintendo

Continua senza sosta il momento positivo di Apple nell'industria dei videogiochi: in un report realizzato da Newzoo, scopriamo infatti che la casa di Cupertino ha raggiunto il quarto posto nella speciale classifica delle aziende che fatturano di più al mondo, pur non essendo tecnicamente una produttrice di videogiochi. Grazie ai dispositivi iOS come iPhone e agli introti derivati dalle vendite su App Store , Apple ha superato aziende storiche che operano esclusivamente nel mondo videoludico come Nintendo ed Electronic Arts , piazzandosi dietro a Tencent, Sony e Microsoft e anticipando persino un gigante come Activision Blizzard.

Nell'anno fiscale 2018, Apple ha guadagnato qualcosa come 9,45 miliardi di dollari esclusivamente grazie alle vendite di videogiochi e relative microtransazioni su App Store, con un incremento del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Numeri importanti, se si pensa che Tencent (azienda specializzata principalmente nel renumerativo mercato orientale) ha guadagnato 19,73 miliardi di dollari, ma solo grazie alla produzione di numerosi giochi che vanno particolarmente forte in Asia.



Dati che, per Apple, potrebbero non essere poi così proibitivi dal prossimo anno, quando il colosso statunitense lancerà il suo servizio Apple Arcade: considerando che allo stato attuale l'azienda ottiene solo una parte dei ricavati provenienti dalle vendite e transazioni su App Store, l'arrivo della piattaforma su sottoscrizione le permetterà di ottenere un flusso costante di introiti su base mensile a cui andranno sommati i ricavati delle vendite sul negozio digitale per iPad e iPhone.



Apple ha già "rischiato" di superare le vendite digitali di Microsoft e del suo Xbox Game Store lo scorso anno, prima che la casa di Redmond si riprendesse alla grande grazie a una serie di iniziative come Xbox Game Pass, altra piattaforma che, previo abbonamento, dà accesso a una serie di giochi da scaricare e utilizzare senza limiti. Con l'arrivo di un'iniziativa simile da parte di Apple, l'azienda fondata da Steve Jobs potrebbe riuscire verosimilmente a superare la "rivale" di Bill Gates e ad avvicinarsi ancora di più alla vetta. Sony e Tencent sono avvisate.