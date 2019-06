PROVATO IN ANTEPRIMA 19 giugno 2019 09:56 Minecraft Earth, la risposta di Microsoft al fenomeno Pokémon GO Abbiamo messo le mani sul gioco in realtà aumentata di Mojang, che promette di trasformare in realtà il mondo di Minecraft

Chissà quante volte i fan di Minecraft hanno immaginato di portare nel mondo reale quell'universo colorato fatto di blocchi da assemblare, animali che vagano liberamente per lo scenario e... spaventosi creeper da tenere a bada. L'evoluzione dei dispositivi mobile, con una potenza di calcolo sempre più elevata e telecamere più definite, ha permesso agli sviluppatori di Mojang di lanciarsi nel mercato dei videogiochi in realtà aumentata sulla scia del successo di Pokémon GO per dar vita al sogno di molti fan del proprio sandbox.



All'E3 2019 di Los Angeles, Tgcom24 ha avuto l'opportunità di provare in anteprima la versione iOS di Minecraft Earth, nuovo esperimento di Microsoft nel campo della realtà aumentata che, dopo la tech demo per il visore Hololens, promette di trasportare il mondo di Minecraft nella vita di tutti i giorni.

In Minecraft Earth, potrete realizzare la vostra costruzione in uno spazio ristretto per poi ingrandirla a dismisura. COS'ÈMinecraft Earth è un gioco in realtà aumentata che consente di utilizzare il proprio dispositivo mobile Android o iOS per trasportare il mondo di Minecraft in un ambiente reale, si tratti di un salotto, il giardino di casa o un parco all'aria aperta. Semplicemente inquadrando uno spazio con lo smartphone, potrete realizzare una struttura seguendo il tradizionale sistema di costruzione della versione tradizionale di Minecraft, sfruttando blocchi e materiali da crafting che dovrete procacciarvi all'interno del mondo virtuale.



Potrete costruire, esplorare, accarezzare gli animali virtuali (tra i quali non mancano nuove creature, come il maialino ricoperto di fango) e lottare contro i personaggi ostili all'interno di veri e propri dungeon, con un sistema di combattimento che si basa sul touchscreen per controllare armi come spade, arco e frecce.

La struttura creata con Minecraft Earth si adatterà all'ambiente circostante, con gli animaletti virtuali che gireranno nel salotto di casa come se niente fosse! COSA ABBIAMO PROVATOA Los Angeles abbiamo sperimentato con mano alcuni dei contenuti che saranno accessibili nella closed beta per Android e iOS prossimamente. Minecraft Earth funziona esattamente come la versione tradizionale, con blocchi da trascinare tramite touchscreen per creare una casa o qualsiasi altra costruzione abbiate in mente. La cosa bella, se vogliamo, è la possibilità di costruire una struttura in uno spazio ristretto (come ad esempio un tavolino) per poi ingigantirla in un ambiente molto più grande.



Così facendo, potrete costruire uno scenario pazzesco che potrete poi esplorare fisicamente muovendovi nello spazio reale, senza tuttavia possibilità di "volare" come avviene su computer e console. La scelta è dettata dalla volontà di Mojang di spingere i giocatori a sfruttare l'ambiente reale per dar vita a costruzioni virtuali, e il risultato finale è decisamente degno di nota.



Nella nostra demo abbiamo testato anche il sistema di combattimento, con gli sviluppatori che hanno cambiato scenario trasportandoci in una sorta di dungeon colmo di nemici. Qui abbiamo potuto sperimentare la modalità multiplayer, che consente all'host di invitare altri amici ed esplorare il mondo di Minecraft Earth insieme: sono bastate poche frecce ben piazzate da parte di tuttti i membri del party per liberarsi dei nemici e concludere la nostra prova in anteprima.