Minecraft diventa un gioco d'azione con Dungeons

COS'È - Minecraft Dungeons sulla carta è uno spinoff alla Diablo di uno dei titoli più importanti e famosi degli ultimi anni. Un gioco con una visione artistica ormai iconica, declinata in una meccanica rodata, vista e rivista. È qualcosa che guardi, dici "sì ok, carino", e poi vai oltre. Lo scopo del gioco è quello di tutti i suoi colleghi: esplorare ambienti generati in maniera procedurale, eliminare tutto ciò che si muove, accumulare loot e potenziare il personaggio. Il tutto sfrutta ovviamente gli ambienti e i personaggi di Minecraft, quindi scheletri, zombie e ovviamente anche Enderman, che appare ogni tanto come incontro casuale, con tanto di musichetta ansiogena di contorno, e ci attacca all’improvviso sfruttando le sue capacità di teletrasporto.



COSA ABBIAMO PROVATO - All'E3 2019 abbiamo giocato una demo insieme agli sviluppatori, che ci hanno fatto scoprire tantissimi dettagli. Gli ambienti sono ovviamente presi dal gioco principale di Mojang e alternano deserti, cunicoli, catacombe e praterie in cui bisognerà sempre stare attenti a eventuali trappole e burroni in cui non farsi spingere dagli attacchi nemici.



Per rimanere in vita potremo contare su vari tipi di armi, armature e oggetti. Ad esempio, un osso ci permetterà di evocare un lupo da far combattere al nostro fianco, le armature potranno resistere a un determinato tipo di danno e aspettatevi la consueta pletora di spade, martelli da guerra, pugnali, archi e artefatti magici.



La progressione del personaggio è abbastanza fluida: non esistono classi, non c’è un aumento delle statistiche e il giocatore può utilizzare ogni tipo di oggetto, incantesimo o arma. Come si diventa più forti allora? Ogni aumento di livello ci darà infatti alcuni crediti che potremo spendere per potenziare gli oggetti a nostra disposizione, i quali potranno sbloccare bonus di vario tipo, anche essi casuali.