PROVATO IN ANTEPRIMA 17 giugno 2019 08:23 Watch Dogs Legion, un gruppo di hacker uniti per salvare Londra Primo contatto con il nuovo capitolo della serie action di Ubisoft, che permetterà di vestire i panni di qualsiasi abitante della città

Watch Dogs Legion è stato uno dei giochi più importanti e ambiziosi svelati durante l'E3 2019 di Los Angeles, e nonostante le indiscrezioni pre-fiera avessero già anticipato buona parte dei contenuti che avremmo poi visto durante la conferenza di Ubisoft, il nuovo capitolo della saga d'azione basata su hacker e dispositivi hi-tech ha saputo colpire nel segno.



Ambientato in una Londra post-Brexit, Legion è il terzo episodio della serie sviluppata da Ubisoft Toronto. Noi di Tgcom24 e Mastergame abbiamo avuto l'occasione di provare il gioco con mano e chiacchierare con il team di sviluppo, che ci ha illustrato tutte le novità in arrivo il prossimo anno.

Dopo Chicago e San Francisco, Londra è la nuova ambientazione scelta da Ubisoft per il terzo Watch Dogs. Cambia tutto: niente più protagonisti, ma un gruppo di hacker al servizio della Rivoluzione. COS'ÈWatch Dogs Legion è il terzo capitolo di una saga iniziata anni fa all'interno di una riproduzione virtuale di Chicago, nella quale vestiamo i panni di un hacker del gruppo DedSec chiamato Aiden Pearce. Le avventure si sono poi spostate a San Francisco, facendoci vestire i panni di un altro hacker dello stesso collettivo, Marcus Holloway. In entrambi i casi, però, i due protagonisti non hanno mai convinto i fan, spingendo Ubisoft a prendere una decisione drastica.



In Legion, non ci sono più protagonisti: ogni abitante infatti può essere "arruolato" all'interno del proprio gruppo (per un massimo di venti personaggi) e morire permanentemente. Starà al giocatore quindi scegliere chi arruolare sfruttando il proprio smartphone per monitorare il personaggio che corrisponde alle proprie esigenze: da quel momento in poi, potrete seguirlo durante i suoi spostamenti e cercare di convincerlo a unirsi alla causa del gruppo DedSec per dar vita a una rivoluzione contro il governo londinese, che ha ridotto la città in rovina dopo la Brexit.

Ogni classe dispone di abilità uniche che consentiranno un approccio diverso alle missioni. COSA ABBIAMO PROVATOA Los Angeles abbiamo provato circa un'ora di una versione preliminare su console, che ci ha messo nei panni di un'anziana ma arzilla nonnina con la passione per le mitragliette leggere. Grazie al supporto di uno degli sviluppatori di Ubisoft Toronto, abbiamo scoperto come sfruttare il nuovo sistema Profiler per studiare gli abitanti di Londra, aggiungerli ai propri contatti e scoprire le loro abitudini, cercando poi un modo per arruolarli all'interno della nostra squadra.



Così, abbiamo aiutato un giovane imprenditore potenzialmente utile alla nostra causa (poiché dotato di alcune abilità fondamentali per la prossima missione) liberando sua sorella da uno stalker che la importunava di continuo. Facendo ciò, abbiamo ottenuto la fiducia dell'imprenditore e dopo una missione di "arruolamento", siamo riusciti ad aggiungerlo nella nostra "legione". Ed è in questo momento che abbiamo potuto appurare come funziona il sistema di classi, che consente di affidare un ruolo preciso ai membri del gruppo donandogli abilità e armi esclusive: nel nostro caso, il giovane imprenditore si è trasformato in Infiltratore ottenendo un sistema in realtà aumentata che gli permetteva di occultarsi o di liberarsi velocemente dei nemici senza farsi notare. Le altre due classi, Enforcer e Hacker, garantiranno altri "poteri" e abilità che torneranno molto utili durante le oltre sessanta missioni che comporranno l'avventura finale.

Potrete sfruttare la dotazione DedSec per prendere il controllo di droni volanti e raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Durante la prova abbiamo potuto scoprire inoltre il nuovo sistema di combattimento, che include un mix di corpo a corpo (con tanto di opzioni per difendersi, schivare e colpire più o meno violentemente) e tante nuove armi, tra cui spiccano decine di soluzioni non letali per chi volesse completare i cinque archi narrativi di Watch Dogs Legion senza fare del male a una mosca. Il nuovo titolo di Ubisoft assicura infatti una libertà totale nell'approccio a ogni singola missione, che potrete affrontare nel modo che riterrete opportuno.



Sfruttando l'incredibile equipaggiamento in dotazione ai membri del gruppo DedSec, potrete avvalervi della tecnologia che alimenta la città di Londra e sfruttarla a vostro favore, sfruttando le telecamere per spiare le persone, prendendo il controllo di droni volanti per raggiungere posizioni sopraelevate senza farvi notare e persino controllare le automobili a distanza. Un vero e proprio parco giochi per gli hacker!