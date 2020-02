Sonic the Hedgehog a luci rosse in una nuova parodia pornografica

Era solo questione di tempo prima che Sonic the Hedgehog , uno dei personaggi più amati e rappresentativi dei videogiochi, diventasse protagonista di un film a luci rosse. In occasione della pubblicazione di Sonic il Film , lungometraggio disponibile nelle sale italiane con protagonista Jim Carrey nei panni del malvagio Dr. Robotnik, Woodrocket e Pornhub hanno svelato infatti la parodia pornografica chiamata Sonic the Vadgehog .

Il film ironizza su alcuni degli elementi caratteristici della controparte videoludica e mostra le due attrici, che vestono rispettivamente i panni di Sonic e della sua perfida nemesi, all'interno di scenari che sembrano presi direttamente dai videogames creati da Sega dapprima per le sue console, e poi per tutte le piattaforme da gioco moderne.

Non si tratta certo del primo caso di parodia pornografica a tema videoludico: già in passato, infatti, erano apparse delle "rielaborazioni" di giochi molto apprezzati come Fortnite e Overwatch, ma anche Red Dead Redemption 2 e il battle royale Apex Legends. Insomma, il porno sembra andare particolarmente a braccetto con i videogiocatori, che sfruttano prevalentemente le proprie console (PS4 in primis) per accedere a contenuti vietati ai minori.

