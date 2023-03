Shattered Heaven, il nuovo videogame italiano tra carte ed elementi fantasy

Dopo il buon riscontro di Dry Drowning, la visual novel investigativa pubblicata nel 2019, lo studio romano Leonardo Production e l'etichetta di produzione Leonardo Interactive si preparano a lanciare un nuovo videogioco che fonde tutta una serie d'idee e intuizioni per dar vita a un mix potenzialmente molto interessante.

Sfruttando elementi roguelike, che rendono ogni partita differente dall'altra, Shattered Heaven offre un sistema di combattimento basato sull'uso di alcune carte e include una serie di meccaniche prese in prestito dai giochi di ruolo per mettere in scena una storia intensa e ricca di sfaccettature, in cui quattro fazioni sono chiamate a lottare per sopravvivere in un mondo ormai in rovina.

Shattered Heaven sfrutta uno stile cartoonesco dalle tinte dark fantasy e dagli evidenti richiami lovecraftiani, offrendo al giocatore la possibilità di guidare una squadra composta da tre differenti personaggi, ciascuno caratterizzato da un mazzo di carte esclusivo e abilità uniche da utilizzare per affrontare dei "dungeon" sempre più impegnativi.

Il nuovo progetto dello studio italiano è caratterizzato da un'identità ben precisa che, pur attingendo da ispirazioni del calibro di Darkest Dungeon e Slay the Spire, punta a offrire agli appassionati del genere un mix potenzialmente esplosivo. Coloro fossero interessati a provarlo con mano potranno approfittare della versione dimostrativa gratuita, già disponibile sulla piattaforma digitale Steam, in attesa dell'esordio fissato al prossimo mese.