Codename: ResUs, imparare a salvare vite grazie a un videogioco per smartphone

Per la decima edizione della Settimana della Rianimazione Cardiopolmonare, che si terrà fino al 16 ottobre, il gruppo Italian Resuscitation Council (IRC) proporrà un gioco per smartphone Codename: ResUs che spera d'insegnare ai ragazzi tutte le procedure salvavita .

In vista del 16 ottobre, quando si celebrerà il "World Restart a Heart Day" (la Giornata Mondiale sulla rianimazione cardiopolmonare), IRC ha lavorato in concerto con IRC Edizioni Srl, Fondazione IRC e ZOLL per presentare il progetto sviluppato dallo studio Just Funny Games, che ricorda nel nome e in alcune meccaniche il gioco multiplayer Among Us (uno dei più popolari in assoluto, durante la pandemia) con lo stile delle avventure grafiche più amate.

Protagoniste della storia due agenti, il leopardo rosa Lea e il canguro rosa Kang, alle prese con il tentativo di soccorrere i membri dell’equipaggio della propria astronave

Gli aspiranti soccorritori in erba dovranno dunque aiutare le due eroine a compiere le mosse che servono a salvare la vita all’equipaggio

, colpiti da un virus letale rilasciato da una creatura aliena, il quale causa loro crisi di soffocamento e arresti cardiaci., imparando dunque in modo divertente le manovre essenziali di primo soccorso.

Ogni 24 ore la mappa del gioco si modificherà e

i giocatori potranno sfidare anche altre persone

inviando loro una richiesta tramite un messaggio predefinito che mostra il punteggio totalizzato.

"È importante che il nuovo Governo emani i decreti attuativi necessari a mettere in pratica l’ottima legge sull’utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni, entrata in vigore un anno fa", spiega

Silvia Scelsi

, presidente di Italian Resuscitation Council, "che ha introdotto elementi innovativi ed essenziali, come la formazione obbligatoria nelle scuole sulla rianimazione cardiopolmonare e l’obbligo per diversi luoghi molto frequentati (come piscine, palestre, scuole, uffici e stazioni) d'installare un defibrillatore (DAE), oltre alla tutela legale del soccorritore occasionale che utilizza il DAE per salvare una persona colpita da arresto cardiaco”.

Codename: ResUsa è disponibile da oggi, con i giovani soccorritori videoludici potranno che scaricarlo e installarlo gratuitamente da Google Play Store e App Store sui propri dispositivi mobile.