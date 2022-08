Gb, sviluppatore rende gratuiti tutti i suoi giochi come "regalo d'addio" prima di morire

Tutto ciò è ancora più sentito in ambienti come il cinema, la musica e non ultimo quello dei videogiochi: un ultimo esempio arriva dallo sviluppatore indipendente Rob Hale , conosciuto sotto lo pseudonimo di Squid In A Box , deceduto a causa di complicazioni dovute al cancro. Hale, però, ha voluto fare un ultimo regalo ai suoi fan .

In seguito alla sua morte e per sua decisione, i suoi due sparatutto arcade Waves e Waves 2: Notorious sono stati resi scaricabili gratuitamente su Steam come "regalo d'addio", dopo che i fan dei suoi progetti erano stati già avvisati delle condizioni di salute dello sviluppatore in un messaggio pubblicato lo scorso giugno.

La scomparsa di Hale e la decisione di rendere gratuiti i suoi giochi sono state rese note sul forum di Steam

. "Era una cosa che Rob stava prendendo in considerazione negli ultimi due mesi, quando la sua condizione è diventata più difficile", recita l'annuncio pubblicato dal suo compagno CJ. "Spero che questo possa essere visto come un regalo d'addio per tutti coloro che non hanno ancora giocato a nessuno dei due giochi".

"Negli anni trascorsi insieme, Rob si è sempre impegnato al massimo per creare il miglior gioco possibile", ha continuato. "Questo ha anche significato osare troppo per lui, per cui purtroppo Waves 2 resterà sicuramente incompiuto.

Ciò non diminuisce però l'ammirazione e l'orgoglio che ho sempre provato nei confronti di Rob e nel vedere qualcuno così dedito al proprio mestiere

".

Hale è stato il solo sviluppatore di Waves e Waves 2, che attualmente godono di un'ottima valutazione su Steam

. Il primo gioco è stato lanciato nel 2015 ed è stato infatti ben accolto sia dalla critica che dai giocatori.

"Spero quindi che tutti voi là fuori, chiunque siate e in qualunque modo i giochi di Rob vi abbiano raggiunto, possiate almeno custodirli in un posto speciale, e che continuino a regalarvi molte altre ore di divertimento, di sfida e, perché no, anche di frustrazione", conclude nel suo accorato discorso CJ. "Soprattutto,

spero che possiate continuare a sentire la passione e l'amore che Rob ha riversato in essi anche quando il dolore per la sua scomparsa inizierà a svanire

".