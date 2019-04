Sega Mega Drive Mini: la collezione si arricchisce con 10 giochi

Continua l'avvicinamento al Sega Mega Drive Mini: l'azienda giapponese ha svelato 10 nuovi giochi pre-installati nella console miniaturizzata.



Dai due capolavori platform con protagonista Topolino a Sonic the Hedgehog 2 e Earthworm Jim, scopriamoli insieme:



- Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

- World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

- Thunder Force III

- Super Fantasy Zone

- Shinobi III

- Streets of Rage 2

- Earthworm Jim

- Sonic the Hedgehog 2

- Contra: Hard Corps

- Landstalker



La nuova lista va ad aggiungersi a quella già annunciata in precedenza, ovvero:



- Sonic the Hedgehog

- Ecco the Dolphin

- Castlevania: Bloodlines

- Space Harrier 2

- Shining Force

- Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

- ToeJam & Earl

- Comix Zone

- Altered Beast

- Gunstar Heroes



All'appello dell'operazione nostalgia in arrivo il 19 settembre mancano altri 20 giochi: ve li elencheremo non appena saranno svelati, continuate a seguirci!