RoboCop: Rogue City, la nuova vita di Alex Murphy parte dai videogiochi

Il poliziotto robotico si troverà a esplorare una Detroit corrotta dalla criminalità in un nuovo sparatutto in soggettiva per PC e console

Si è svelato con un nuovo video il prossimo videogame dedicato a RoboCop , il poliziotto cibernetico apparso per la prima volta al cinema nel 1987: intitolato Rogue City , il nuovo videogioco sviluppato dallo studio polacco Teyon sotto l'egida di Nacon è stato presentato con un filmato di gameplay che mette in risalto alcune meccaniche alla base della nuova avventura del poliziotto cibernetico Alex Murphy .

Ambientato in una Detroit in cui la criminalità dilaga, Robocop: Rogue City è uno sparatutto con visuale in prima persona che tenta di ricreare l'atmosfera del film diretto da Paul Verhoeven.

Il gioco targato Nacon permetterà di controllare RoboCop, alter ego robotico di Alex Murphy, un poliziotto che in seguito a un incidente è stato "ricreato" sotto forma di cyborg. Grazie alle protesi cibernetiche, alla sua armatura tecnologica e all'armamentario in dotazione, RoboCop proteggere la città di Detroit dalla criminalità in quella che si prospetta come un racconto influenzato dalle decisioni dal giocatore, con un sistema di dialoghi a scelta multipla che dovrebbero alterare il corso della storia.

Nel video si vede anche l'interfaccia futuristica che sarà possibile utilizzare nelle meccaniche più tipiche degli sparatutto, con sistemi di mira e acquisizione autonoma dei bersagli da usare insieme ad altri gadget per permettere a RoboCop di sconfiggere i criminali della città che ha giurato di proteggere. Atteso per il mese di settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Rogue City sembra avere tutte le carte in regola per riproporre il mito del poliziotto cibernetico nel settore videoludico, contando peraltro sul supporto dell'attore Peter Weller, che tornerà a vestire i panni di Alex Murphy anche in quest'occasione.