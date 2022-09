Rick & Morty come Kratos e Atreus: ecco il crossover con God of War

La sesta stagione di Rick and Morty , la popolare serie cartoon creata da Justin Roiland e Dan Harmon , è finalmente arrivata negli Stati Uniti: per celebrare l'uscita, gli autori hanno proposto una speciale campagna pubblicitaria in collaborazione con PlayStation , che vede i due protagonisti viaggiare nei Nove Regni e assumere le fattezze di Kratos e Atreus , i due personaggi principali del videogioco God of War: Ragnarok .

Il crossover tra Rick and Morty e il nuovo capitolo della saga creata da Sony Santa Monica è stato svelato in una pubblicità, condivisa successivamente sul canale Twitter della serie a cartoni animati, in cui il duo si trova a esplorare i Nove Regni proprio come il dio della guerra Kratos e suo figlio Atreus saranno chiamati a fare nell'atteso videogame.

Lanciato per festeggiare l'uscita della sesta stagione di Rick and Morty, attesa originariamente anche nel nostro paese in simultanea con gli Stati Uniti ma rinviata in extremis al mese di dicembre, la pubblicità

mostra Rick rasarsi i capelli e dipingersi in volto l'emblematico tatuaggio di Kratos

, prima di partire insieme a Morty alla volta dell'ambientazione norrena.

Lo spot mostra alcuni elementi caratteristici del videogioco creato da

Cory Barlog

Leviatano

9 novembre

e soci, come l'ascia(una delle armi utilizzabili dal giocatore, insieme alle storiche Lame del Caos), le imbarcazioni con cui spostarsi da una parte all'altra dello scenario e "alcuni potenziamenti non ancora annunciati" che stuzzicheranno indubbiamente l'interesse dei fan che attendono con ansia il, giorno in cui la nuova avventura di Kratos e Atreus sarà pubblicata su PlayStation 4 e PS5.