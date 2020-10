Resident Evil: ecco tutti i personaggi principali del nuovo film

Il successo di Resident Evil non accenna ad arrestarsi. Il famoso survival horror ideato da Capcom continua a espandersi tanto quanto il suo temibile virus, tanto che dopo un film in computer grafica e una trasposizione televisiva, è in arrivo un nuovo lungometraggio che esordirà nelle sale nel corso del prossimo anno. Intanto la casa di produzione Constantin Film e il regista Johannes Roberts hanno svelato gli attori principali che vestiranno i panni dei personaggi più amati della saga videoludica .

La trama avrà luogo nella fantomatica Raccoon City, in una notte nel 1998, in cui episodi tratti dai primi due videogiochi di Capcom prenderanno forma raccontando lo scoppio di un epidemia che ha tramutato la popolazione in famelici zombi.

I protagonisti della storia sono quelli più amati dai fan: Kaya Scodelario (Maze Runner) nei panni di Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) nel ruolo di Jill Valentine, Robbie Amell (Upload, The Flash) come Chris Redfield, suo partner. Tom Hopper (The Umbrella Academy) interpreterà invece il ruolo del villain Albert Wesker, mentre Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) e Neal McDonough (Yellowstone) saranno rispettivamente Leon S. Kennedy e William Birkin.

Resident Evil: ecco il cast del nuovo film basato sui videogiochi di Capcom IGN 1 di 6 IGN 2 di 6 IGN 3 di 6 IGN 4 di 6 IGN 5 di 6 IGN 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci Tanti volti noti interpreteranno i personaggi più amati del franchise videoludico, in un film che racconterà le origini dell'epidemia in una "fatidica notte del 1998"

"Volevo davvero tornare alle origini dei primi due capitoli della saga videoludica e ricreare quella terrificante, viscerale esperienza che ho vissuto quando li ho provati per la prima volta, raccontando allo stesso tempo una storia intima e umana di una piccola città del suolo americano in modo che fosse rilevante e coinvolgente anche per il pubblico di oggi", ha commentato il regista Johannes Roberts.

Intanto il celebre artista del web BossLogic ha realizzato una nuova locandina del film, dandoci un assaggio di come potrebbero apparire gli attori nelle sembianze dei personaggi di Resident Evil.

