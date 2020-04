Red Dead Redemption 2, il capolavoro western dagli autori di GTA sbarca su Xbox Game Pass

Le produzioni di Rockstar Games sono note per la cura nei particolari, per la narrazione di storie complesse e avvincenti, per l'incredibile mole di attività da svolgere all'interno dei mondi virtuali che le contraddistinguono, e in tal senso Red Dead Redemption 2 non fa certo eccezione. L'avventura western firmata dagli autori di GTA 5, arrivata nel 2018 e diventata ben presto uno dei giochi simbolo dell'industria, sarà presto disponibile all'interno del servizio in abbonamento di Microsoft, Xbox Game Pass.